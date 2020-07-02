ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 2 - 7 - 2020، العديد من المباريات في مختلف الدوريات العالمية، وتأتي أبرزها مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.





ويعرض "صدى البلد"، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



