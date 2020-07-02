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رياضة

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:02 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الخميس 2 - 7 - 2020، العديد من المباريات في مختلف الدوريات العالمية، وتأتي أبرزها مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعرض "صدى البلد"، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فريق شيفيلد يونايتد X فريق توتنهام هوتسبير - 7:00 مساء -  beIN SPORT HD 2

فريق مانشستر سيتي X  فريق ليفربول - 9:15  مساء-  beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فريق ريال سوسيداد X فريق إسبانيول - 7:30 مساءا-  beIN SPORT HD 3

فريق إيبار X فريق أوساسونا - 7:30 مساءا -  beIN SPORT HD 6

فريق ريال مدريد X  فريق خيتافى - 10:00  مساءا -  beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فريق أتلانتا X فريق نابولى - 7:30 مساءا  -   beIN SPORT HD 4

فريق روما X فريق أودينيزى - 9:45 مساءا -  beIN SPORT HD 4

 
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