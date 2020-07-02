ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 2 - 7 - 2020، العديد من المباريات في مختلف الدوريات العالمية، وتأتي أبرزها مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعرض "صدى البلد"، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
فريق شيفيلد يونايتد X فريق توتنهام هوتسبير - 7:00 مساء - beIN SPORT HD 2
فريق مانشستر سيتي X فريق ليفربول - 9:15 مساء- beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فريق ريال سوسيداد X فريق إسبانيول - 7:30 مساءا- beIN SPORT HD 3
فريق إيبار X فريق أوساسونا - 7:30 مساءا - beIN SPORT HD 6
فريق ريال مدريد X فريق خيتافى - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فريق أتلانتا X فريق نابولى - 7:30 مساءا - beIN SPORT HD 4
فريق روما X فريق أودينيزى - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 4