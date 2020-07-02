AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تعافي 12 حالة جديدةمن كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:05 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلنت محافظ الوادي الجديد، في بيان، عن وفاة حالتين لاثنين من أبناء مركز الداخلة بفيروس كورونا وتسجيل 10 حالات إيجابية جديدة، وتعافى 12 مواطنا وخروجهم من مستشفى العزل بحميات الداخلة.
وأشار البيان، إلى أن الحالات الإيجابية المسجلة مساء الأربعاء، جرى رصدها ووضعها تحت الرعاية الطبية لتلقي العلاج، بواقع 4 إصابات بمركز الخارجة و5 حالات تضم 3 لمواطنين بمدينة موط وحالة بكلا من قرية القلمون وأخرى بقرية الهنداو بنفس المركز، بالإضافة إلى حالة وحيدة جرى تسجيلها بمركز الفرافرة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ 347 إصابة و25 وفيات بجانب 168 حالة شفاء وخروج من العزل.
وأوضح البيان، أن خريطة معدل الإصابات التي جرى نشرها بناء على توجيهات لجنة متابعة إدارة الأزمة، تشير إلى معدل انتشار الفيروس بالمحافظة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والذي تلاحظ ارتفاعه خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد أنه لا صحة لما تردد حول وقف رحلات النقل الجماعي، مشيرًا إلى استمرار عملها بكافة مراكز المحافظة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد وتهيب لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالمحافظة الأهالي، تحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها.
أَضاف المحافظ، أن المحافظة لم تألوا جهدا لحماية صحة المواطنين من خلال الإجراءات التي جرى اتخاذها منذ بداية الأزمة وحتى الآن، إلا أن هذه الجهود لن تنجح دون تعاون صادق من أهالي المحافظة باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.
اقرا ايضا:

ما مصير مقرات الحرية والعدالة في الوادي الجديد بعد نجاح ثورة 30 يونيو؟

شاهد على الثورة| ميدان البساتين بالوادي الجديد.. من هنا انطلقت مسيرات الغضب الرافضة للإخوان


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد تسجل حالة إيجابية جديدة وخروج 54 من العزل المنزلي

كورونا ينحصر في الوادي الجديد.. ارتفاع عدد المتعافين إلى 19 حالة

الوادي الجديد: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي حالتين

إجمالى المتعافين 56 حالة .. تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا فى الوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 14 حالة كورونا جديدة

ارتفاع حالات التعافى من فيروس كورونا بالوادى الجديد إلى 110 حالات

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

ماهي كمية الماء التي يجب أن تشرب في اليوم؟

رجيم مذهل لرفع مناعتك وإنقاص وزنك

بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادًا لامتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة.. صور

حدث ليلا.. وزير الري يكشف تفاصيل المفاوضات مع إثيوبيا وصولا لـ مجلس الأمن.. والجيش الليبي يحبط تقدم ميليشيات أردوغان تجاه سرت

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

AdvertisementS

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

قرار جمهوري بندب قاضيين لمنصب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور

هل بوابات التعقيم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري يجيب