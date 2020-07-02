محافظ الوادي الجديد: تعافي 12 حالة جديدةمن كورونا

أعلنت محافظ الوادي الجديد ، في بيان، عن وفاة حالتين لاثنين من أبناء مركز الداخلة بفيروس كورونا وتسجيل 10 حالات إيجابية جديدة، وتعافى 12 مواطنا وخروجهم من مستشفى العزل بحميات الداخلة.

وأشار البيان، إلى أن الحالات الإيجابية المسجلة مساء الأربعاء، جرى رصدها ووضعها تحت الرعاية الطبية لتلقي العلاج، بواقع 4 إصابات بمركز الخارجة و5 حالات تضم 3 لمواطنين بمدينة موط وحالة بكلا من قرية القلمون وأخرى بقرية الهنداو بنفس المركز، بالإضافة إلى حالة وحيدة جرى تسجيلها بمركز الفرافرة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ 347 إصابة و25 وفيات بجانب 168 حالة شفاء وخروج من العزل.

وأوضح البيان، أن خريطة معدل الإصابات التي جرى نشرها بناء على توجيهات لجنة متابعة إدارة الأزمة، تشير إلى معدل انتشار الفيروس بالمحافظة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والذي تلاحظ ارتفاعه خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد أنه لا صحة لما تردد حول وقف رحلات النقل الجماعي، مشيرًا إلى استمرار عملها بكافة مراكز المحافظة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد وتهيب لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالمحافظة الأهالي، تحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها.

أَضاف المحافظ، أن المحافظة لم تألوا جهدا لحماية صحة المواطنين من خلال الإجراءات التي جرى اتخاذها منذ بداية الأزمة وحتى الآن، إلا أن هذه الجهود لن تنجح دون تعاون صادق من أهالي المحافظة باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

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