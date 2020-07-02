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رياضة

حازم إمام يجدد عقده مع الزمالك الأسبوع المقبل

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:18 ص
حازم إمام
حازم إمام
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منتصر الرفاعى
حدد مجلس إدارة نادي الزمالك موعد تجديد تعاقد حازم إمام قائد الفريق الأبيض والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى .

وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن اتخاذ المجلس قرارا أمس بتجديد عقد حازم إمام الذى قدم أداء رائعا مع الفريق فى الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يجدد حازم إمام رفقة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة مطلع الأسبوع المقبل حتى يتفرغ اللاعب بشكل تام للإستعداد لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا المقرر له  سبتمبر المقبل.

ونجح حازم إمام فى سد الثغرة التى خلفها هروب الدولى التونسي حمدي النقاز من الزمالك فى الجبهة اليمنى ديسمبر الماضى حيث قاد النفاثة فريقه للتتويج بلقبى السوبر الأفريقي والمصري والتأهل الى نصف نهائى دوري الأبطال بإقتدار .






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