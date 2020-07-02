بدمنهور وكفر الدوار.. غلق 2 مقهى وفض تجمعات بالأسواق وإزالة 303 مخالفات إشغال

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور 2 مقهى بالإضافة إلى رفع وازالة١٦٩ حالة إشغال مخالفة وفض تجمعات للأسواق وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار من إزالة ١٣٤ حالة مخالفة إشغال طريق وكُشك مخالف بشارع بورسعيد ، ومنطقة السعرانية، وعند الكوبري الأوسط لمنع التجمعات.

تواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة حملاتها المرور على المحلات التجارية والمقاهي لبيان مدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

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وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية على المحال التجارية وفض التجمعات والأسواق وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا

وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار حملات موسعة بالتنسيق مع قسم الإشغالات والشرطة أسفرت عن:إزالة ١٣٤ حالة مخالفة إشغال طريق وكُشك مخالف بشارع بورسعيد ، ومنطقة السعرانية، وعند الكوبري الأوسط بكفر الدوار

. رفع ١٦٩ حالة إشغال مخالفه وفض تجمعات الأسواق وغلق ٢مقهى بدمنهور .