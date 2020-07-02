القوى العاملة تتابع إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديرياتها ومكاتبها على مستوى الجمهورية لمتابعة إجازة 30 يونيو، اليوم الخميس، مع الشركات والمصانع.
وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي تماشيا مع القرار التي أصدره الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2020 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 بمناسبة ذكري الثورة، وذلك بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كل العاملين بالدولة.
جاء ذلك في ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.