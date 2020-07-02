الشعب كله هياكل لحمة.. الفلاحين تعلن انخفاض أسعار عجول الأضاحي 10%

أكد محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن أسعار اللحوم سوف تشهد إنخفاضا كبيرا خلال الأيام المقبلة، مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد انخفاض أسعار العجول، بنسبة تقترب من الـ10 % بسبب زيادة المعروض في الأسواق من العروض، بفضل زيادة الإنتاج والسياسات التي انتهجتها الدولة من أجل خفض الأسعار في الأسواق.





وقال نقيب عام الفلاحين، في تصريحات، الخميس: "الشعب كله هياكل لحمة السنة دي"، لافتا أن "الحكومة وجهت بتخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة فى إطار تخفيف العبء على المواطنين،وذلك تزامنا مع تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية،لافتا أن الأسواق شهدت استقرارا بمحلات الجزارة بالقاهرة الكبرى".





من جانبه قال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تعاقدت مؤخرا مع إحدى الشركات السودانية لتوريد كمية 18500 طن لحوم طازجة/ مبردة، بما يعادل حوالى 120 ألف رأس أبقار مخطط توريدها حتى نهاية عام 2021، وتباع بسعر 85 جنيهًا للكيلو مشفي، حيث تم تثبيت هذا السعر منذ حوالى ثلاث سنوات، دون أى زيادة، مما أدى إلى استقرار أسعار اللحوم البلدى والحد من زيادة أسعارها فى الأسواق الأخرى، ويتم توريد رؤوس الأبقار الحية من السودان إلى مجزر شركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارتي التموين وقطاع الأعمال العام في هذا الشأن.



