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أخبار البلد

الأعلى للآثار ينظم محاضرة بعنوان "اغلب قلقك".. غدا

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، محاضرة بعنوان "اغلب قلقك" يوم غد الجمعة الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٠م، من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقالت رندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن المحاضر تلقيها الاستاذة ايمان مصطفى لايف كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج واستشاري تدريب تنمية، وتتناول خلال المحاضرة المفهوم العلمي للتوتر والقلق، ومسببات التوتر، وما له من مردود على الحياة الشخصية والاجتماعية. 

وأضافت روفائيل أن المحاضرة تتناول أيضًا عرض لبعض الطرق الخاطئة وأخرى صحية للتعامل مع القلق. 

وعلى هامش المحاضرة سوف يتم مناقشة الخطوات الواجب اتباعها للتعايش مع جائحة كورونا والعمل على الحد من انتشارها. 

ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة التاسعة.
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