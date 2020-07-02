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توك شو

مصادرة مخدرات لداعش بقيمة مليار يورو..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلنت الشرطة الإيطالية  أنها صادرت كمية كبيرة من الأمفيتامين تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاجون أنتجها تنظيم داعش في سوريا.

وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو في جنوب نابولي وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق، متحدثة عن "أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي".

وبحسب "الفرنسية" فإن التحقيق الذي تشرف عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي والآلات.

وأتاحت إخفاء حوالى 350 كيلو جرام من الحبوب في كل منها بعدما وضعت في الطبقات الداخلية بدون أن ترصدها أجهزة الكشف.

وأوضح المحققون أن الحبوب كان عليها ختم "كبتاجون" وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات وغالبا ما يستخدم من قبل مقاتلي داعش خلال القتال.

وأضاف بيان الشرطة "نعلم أن تنظيم داعش يمول أنشطته الإرهابية الخاصة وخصوصا الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للامفيتامينات في السنوات الماضية".

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