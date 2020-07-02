تمهيدا للتوقيع.. ساني يخضع للكشف الطبي في بايرن ميونخ





وذكرت صحيفية " بيلد الألمانية"، أن ساني يخصغ للكشف الطبي حاليا في بايرن موينخ، تمهيدا للتوقيع، وإنهاء الصفقة.





وكانت تقارير صحفية، أشارت موخرا أن مانشستر سيتي وافق على بيع ساني إلى بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع السيتي والذي ينتهي في صيف 2021.





وغاب ليروي ساني عن معظم مباريات مانشستر سيتي هذا الموسم، بسب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي.





وتبلغ القمية التسويقية لـ ليروي ساني 80 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يخضع ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي، للكشف الطبي في بايرن ميونخ، تمهيدا لاتمام عملية انضمامه إلى النادي الألماني.