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محافظات

مخالفة للاشتراطات الصحية.. ضبط سيارة لبيع اللحوم في حملة بالمنصورة

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:04 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم ضبط سيارة لبيع اللحوم والدواجن في حملات للطب البيطري بالمنصورة.

وذلك في إطار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية. 

وأكد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين. 

وفي إطار توجيهات محافظ الدقهلية قام الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين بشن حملة بنطاق مدينة المنصورة أسفرت عن ضبط 200 كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وقطع لحم وكبدة مستوردة غير محتفظة بالخواص الطبيعية.

وأضاف أنه تم استيقاف سيارة لبيع لحوم مفرومة ومجمدة غير محتفظة بالخواص الطبيعية بإجمالي مضبوطات 100 كيلو جرام في شارع الجيش والتحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونيا نحوها.
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