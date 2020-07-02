رفع 460 طن قمامة فى حملة نظافة مكبرة بحي غرب المنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم شن حملة نظافة مكبرة اليوم باستخدام معدات عدد من المراكز والمدن بالتعاون مع رئاسة حي غرب المنصورة لإزالة تجمعات القمامة ورفع مستوى النظافة بشوارع ومناطق الحي وتم رفع 460 أطنان.





وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.





وأكد محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملات المكبرة لرفع الأتربة والقمامة خاصة في المنطقة المركزية لحين الانتهاء من جميع الشوارع، بالإضافة إلى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ هذه الحملات لرفع كل الأتربة إلى جانب أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.





وأضاف محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي فى إطار الخطة المتكاملة التى تم إعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وتوفير بيئة نظيفة، وأوضح أنه تم رفع القمامة والأتربة من مناطق المجزر وشارع الترعة وحي الجامعة وسندوب وسوق الجملة والشيخ حسانين وسور المحطة ومنطقة المرور.



