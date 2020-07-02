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محافظات

رفع 460 طن قمامة فى حملة نظافة مكبرة بحي غرب المنصورة

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم شن حملة نظافة مكبرة اليوم باستخدام معدات عدد من المراكز والمدن بالتعاون مع رئاسة حي غرب المنصورة لإزالة تجمعات القمامة ورفع مستوى النظافة بشوارع ومناطق الحي وتم رفع 460 أطنان. 

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملات المكبرة لرفع الأتربة والقمامة خاصة في المنطقة المركزية لحين الانتهاء من جميع الشوارع، بالإضافة إلى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ هذه الحملات لرفع كل الأتربة إلى جانب أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي فى إطار الخطة المتكاملة التى تم إعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وتوفير بيئة نظيفة، وأوضح أنه تم رفع القمامة والأتربة من مناطق المجزر وشارع الترعة وحي الجامعة وسندوب وسوق الجملة والشيخ حسانين وسور المحطة ومنطقة المرور. 

شارك في الحملة المحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة، والمهندس عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ،والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات.
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