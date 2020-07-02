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مرأة

في 20 دقيقة فقط .. إليك أقوى وصفة تبييض البشرة

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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رشا عوني
تبييض البشرة من أكثر التفاصيل  التي تهتم بها الفتيات خاصة في فصل الصيف مع التعرض المستمر لأشعة الشمس ، فتبدأ البشرة تميل إلى الاسمرار مع ظهور بعض البقع والندبات على الوجه. 

قدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، وصفة طبيعية مدهشة تعمل على تبييض البشرة بشكل فعال وفوري ، وجميع مكوناتها طبيعية ومتوفرة في مطبخك ، إليك الوصفة : 

المكونات 
ملعقة نشا 
ملعقة حليب بودرة 
ملعقة ترمس مطحون 
ملعقة أرز مطحون 
3 ملاعق ماء منقوع لبان الدكر أو يمكن استبداله بماء الورد 

الطريقة
في وعاء اخلطي النشا مع الحليب البودرة و الترمس المطحون والأرز المطحون وقلبيهم حتى يتجانسوا
اعجنيها ب3 ملاعق من منقوع لبان الدكر فهو يساعد على شد البشرة بشكل فعال 
ضعي الخليط على بشرة نظيفة بعد غسلها جيدًا بالغسول أو المقشر الذي تفضلينه 
اتركي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر
بعدها استخدمي كريم مرطب على بشرتك او استخدمي ماء الورد أو جل الصبار . 
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