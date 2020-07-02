محافظ قنا يطمئن على طالبات الثانوية العامة المصابات في حادث سير بـ نقادة

توجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إلى مستشفى قنا الجامعي، للاطمئنان على حالة الطالبات المصابات في حادث سير بنقادة أثناء توجههن لأداء الامتحان بالثانوية العامة.









رافقه الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد يوسف مدير المستشفى.









وأوضح محافظ قنا ، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 طالبات هن " منار حمادة الدندراوي – ياسمين أحمد نجاتي – أمنية عبدالمنعم عطاالله – هاجر جاد الرب سعد – رانيا سالم محمود"، موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة للطالبات.











واطمأن محافظ قنا ، على حالة المصابات وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهن وضرورة إجراء الفحوصات والاشعات اللازمة ووضعهن تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهن للشفاء، متمنيًا لهن الشفاء العاجل.













أشار الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن للطالبات حقهن في ما يتعلق بتأجيل الامتحان، كما تم إخطار غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم فور وقوع الحادث.