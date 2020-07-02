سكاي سبورتس تعلن انضمام ليروي ساني رسميا إلى بايرن ميونخ

وذكرت الشبكة العالمية، أن ساني وقع على عقود انضمامه إلى بايرن ميونخ حتى صيف 2025.

وكانت تقارير صحفية، أشارت موخرا أن مانشستر سيتي وافق على بيع ساني إلى بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع السيتي والذي ينتهي في صيف 2021.





وغاب ليروي ساني عن معظم مباريات مانشستر سيتي هذا الموسم، بسب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي.



