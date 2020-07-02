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رياضة

سكاي سبورتس تعلن انضمام ليروي ساني رسميا إلى بايرن ميونخ

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:24 م
ليروي ساني
ليروي ساني
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محمد السعيد
أعلنت شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، عن توقيع ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على عقود انضمامه إلى بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت الشبكة العالمية، أن ساني وقع على عقود انضمامه إلى بايرن ميونخ حتى صيف 2025.

وكانت تقارير صحفية، أشارت موخرا أن مانشستر سيتي وافق على بيع ساني إلى بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع السيتي والذي ينتهي في صيف 2021.

وغاب ليروي ساني عن معظم مباريات مانشستر سيتي هذا الموسم، بسب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي.

وتبلغ القمية التسويقية لـ ليروي ساني  80 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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