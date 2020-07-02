بالعاصمة الألمانية برلين.. متحف يعرض أكثر من 100 تمثال مثير للجدل.. فيديو



كما وجد أيضا نموذج لأحد أهم معالم برلين بوابة براندينبورج تم نقل المعروضات من متحف السكر الأصلي الذي افتتح عام 1904 إلى متحف التكنولوجيا في حي كرويتسبيرج ببرلين.





كما كان من المقرر أن يستضيف المتحف تمثالا عنصريا منذ العشرينيات وتم قطع رأسه الإسبوع الماضي في برلين.





وأكد كاستر بيرجن مستشار إحدى المقاطعات ببرلين أنه يجب أن نجد طرقا مختلفة للحديث عن العنصرية وأشكالها المختلفة مع الأجيال الشابة فعلينا أن نحتفظ بهذه التماثيل ولكن يجب عرضها في أماكن محدودة وليس في الشارع.

أذاعت فضائية فرنسا 24 لقطات يظهر من خلالها متحف بالعاصمة الألمانية برلين ينفرد بعرض أكثر من 100 تمثال وضم المتحف عددا من التماثيل ولقطات لتاريخ ألمانيا النازية.