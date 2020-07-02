بـ فستان أبيض.. لقاء الخميسي تخطف أنظار متابعيها

نشرت الفنانة لقاء الخميسى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية.





وظهرت الخميسى، بإطلالة جذابة وهي ترتدى فستانا ابيض أنيقا قصيرا من الامام، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها الناعمة والجذابة.







وتركت لقاء الخميسي شعرها الاصفر منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وطبيعية.







يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



