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فن

بـ فستان أبيض.. لقاء الخميسي تخطف أنظار متابعيها

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:35 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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محمد بدران

نشرت الفنانة لقاء الخميسى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية.


وظهرت الخميسى، بإطلالة جذابة وهي ترتدى فستانا ابيض أنيقا قصيرا من الامام، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها الناعمة والجذابة.


وتركت لقاء الخميسي شعرها الاصفر  منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وطبيعية.


يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.


"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

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