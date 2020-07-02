استعدادا لـ أولمبياد طوكيو.. الجمباز يعسكر في المركز الأولمبي 10 يوليو

أرسل اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خطابا إلي مسئولي المركز الأولميبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي، لدخول لاعبي ولاعبات المنتخب القومي للجمباز الفني في معسكر مغلق بالمركز ابتداءً من يوم 10 يوليو الجاري ، في إطار استعدادات اللاعبين وتأهلهم إلي اولمبياد طوكيو 2021 .
وأوضح إيهاب أمين أن اتحاد اللعبة وضع خطته الخاصة باستكمال المسابقات والبطولات، مضيفًا أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم خلال أيام بعد ما قررت الدولة رسميًا عودة النشاط الرياضي .
وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منتصف مارس الماضي قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى أول يوليو الجاري.
وعرض رئيس اتحاد الجمباز، على الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة عددا من الأماكن لتدريب منتخبات الجمباز وعلى رأسها المركز الأولمبي بالمعادي ، وكشف امين أن خطة عودة نشاط الجمباز ستكون تدريجية، وستكون البداية للاعبين المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 ووضع برنامج خاص لهم استعدادا للأولمبياد، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لديهم منافسات دولية أو قارية للتأهل إلى أولمبياد طوكيو.