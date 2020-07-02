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رياضة

استعدادا لـ أولمبياد طوكيو.. الجمباز يعسكر في المركز الأولمبي 10 يوليو

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أرسل اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خطابا إلي مسئولي المركز الأولميبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي، لدخول لاعبي ولاعبات المنتخب القومي للجمباز الفني في معسكر مغلق بالمركز ابتداءً من يوم 10 يوليو الجاري ، في إطار استعدادات اللاعبين وتأهلهم إلي اولمبياد طوكيو 2021 .


وأوضح إيهاب أمين أن اتحاد اللعبة وضع خطته الخاصة باستكمال المسابقات والبطولات، مضيفًا أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم خلال أيام بعد ما قررت الدولة رسميًا عودة النشاط الرياضي .


وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منتصف مارس الماضي قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى أول يوليو الجاري.


وعرض رئيس اتحاد الجمباز، على الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة عددا من الأماكن لتدريب منتخبات الجمباز وعلى رأسها المركز الأولمبي بالمعادي ، وكشف امين أن خطة عودة نشاط الجمباز ستكون تدريجية، وستكون البداية للاعبين المتأهلين إلى اولمبياد طوكيو 2021 ووضع برنامج خاص لهم استعدادا للأولمبياد، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لديهم منافسات دولية أو قارية للتأهل إلى أولمبياد طوكيو.
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