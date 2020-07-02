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غلق مسجد الحسين.. الأوقاف ترصد فيديو لزحام المصلين.. إحالة جميع العاملين للتحقيق.. وتعليق الصلاة به حتى إشعار آخر

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:15 م
مسجد الحسين
مسجد الحسين
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محمد شحتة
غلق مسجد الحسين لحين إشعار آخر 
وزارة الأوقاف تضبط إخلال بإجراءات الوقاية ويحيل العاملين للتحقيق
فيديو مباشر من مسجد الحسين كشف تزاحم المصلين أثناء الخروج
الأوقاف: على الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل الجهد في توعية المصلين


قررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.


وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية. 


وطالبت جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة  الإدارية والقانونية ، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة ، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه .


وأوضحت وزارة الأوقاف أن أحد محبي آل البيت جلس على عتبة الإمام الحسين بعد أداء صلاة العصر في المسجد اليوم الخميس، ثم بدأ في إنشاد عدد من الأبيات في مدح آل البيت والذي تسبب في تجمع  المصلين حوله مرددين خلفه.


وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي لاقى رواجا كبيرا، حيث رصدت غرفة عمليات الوزارة ما حدث فقررت غلق المسجد فورا وتحويل الأئمة والعاملين للتحقيق.


وأكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف أن غلق مسجد الحسين نتيجة لعدم التزام رواد المسجد بالاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الوزارة، منعا لتفشي فيروس كورونا والتي أهمها ضرورة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات.


وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزير قرر إحالة جميع الأئمة للتحقيق نتيجة عدم مراعاة الاجراءات والتشديد على هذه الاجراءات، وتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج  عدد من المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.


وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبي آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية. 


وطالبت جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف ببذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة  الإدارية والقانونية ، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة ، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.
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