غلق مسجد الحسين.. الأوقاف ترصد فيديو لزحام المصلين.. إحالة جميع العاملين للتحقيق.. وتعليق الصلاة به حتى إشعار آخر

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي لاقى رواجا كبيرا، حيث رصدت غرفة عمليات الوزارة ما حدث فقررت غلق المسجد فورا وتحويل الأئمة والعاملين للتحقيق.









وأكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف أن غلق مسجد الحسين نتيجة لعدم التزام رواد المسجد بالاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الوزارة، منعا لتفشي فيروس كورونا والتي أهمها ضرورة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات.









وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزير قرر إحالة جميع الأئمة للتحقيق نتيجة عدم مراعاة الاجراءات والتشديد على هذه الاجراءات، وتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج عدد من المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.









وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبي آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.







