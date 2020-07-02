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الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:45 م
الأوقاف: مبيعات صكوك
الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تجاوزت الـ 5 مليون جنية
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محمود ضاحي
 أعلنت وزارة الأوقاف أن  مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف تجاوزت الـخمسة ملايين جنيه الأولى منذ انطلاق المشروع حتى تاريخه.


وأوضحت أن أفضل خمس مديريات في صكوك الأضاحي هم: مديرية أوقاف الغربية والإسكندرية، وبني سويف والقاهرة والجيزة.

أعلنت وزارة الاوقاف عن تحقيق مديرية أوقاف الغربية الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كأول مديرية تحقق هذا الرقم.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الغربية ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن المديرية ستقدم صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك في موعد أقصاه الأحد، مرفقًا بها مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه للشيخ ياسر حلمي محمد غياتي، مدير إدارة أوقاف المحلة أول بمديرية أوقاف الغربية لجهوده في مشروع صكوك الأضاحي، حيث حصَّل مائة صك منفردًا.

وقالت الوزارة إن المكافأة ستصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.
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