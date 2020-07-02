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أب يربط لابنته حذاءها بعد خروجها من الامتحان: فوجئت باحتفاء مواقع التواصل بتصرفي

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:20 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس أحمد صالح، بطل صورة ربط حذاء ابنته أمام لجان الثانوية العامة، تعليقا على صورته المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، إن هذا واجب على كل أب.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه فوجئ بانتشار وتداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الصورة كانت بعد انتهاء امتحانها في الثانوية العامة.


وأشار إلى أن ابنته كانت متعبة ومرهقة جدًا بعد الامتحان، ورأى رباط حذائها على الأرض، فخشي عليها من كورونا، وقام بربطه، مستطردًا: "  لم أعلم أن هناك من يلتقط الصورة، وفوجئت بانتشارها وهذا واجب كل أب ناحية ابنته".


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأب من أمام إحدى لجان الثانوية العامة، وهو ينحني ليربط حذاء ابنته قبل دخولها الامتحانات، في لقطة هزت المشاعر، وأكدت للجميع قيمة الأب ومدى تضحياته بكل ما يملك في سبيل أبنائه.


يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الاحد 21 يونيو ، وتنهي 21 يوليو ، ويؤديها 653ألف و 398 طالبا وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة وضعت عددا من الضوابط الجادة التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك في هذه العملية ، موضحا أنه تم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه ستتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.

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