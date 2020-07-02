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ظل ثابتا على مواقفه| مصطفى بكري ينعى الصحفي حسنين كروم.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:30 م
الكاتب الصحفي الراحل
الكاتب الصحفي الراحل حسنين كروم
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محمود محسن
نعى الإعلامي مصطفى بكري الكاتب الصحفي حسنين كروم، قائلا إنه أمس فقدت الصحافة المصرية والعربية واحدا من اهم رموزها. 


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على فضائية "صدى البلد" أن الصحفي حسنين كروم كان كاتبا وطنيا ملتزما بالدفاع عن قضايا وطنه وأمته، مشيرا إلى أنه ظل ثابتا على مواقفه حتى اليوم الأخير من حياته.


وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، نعى الراحل وقال إنه صاحب محطات مهمة في الصحافة المصرية والعربية وظل يعمل بإخلاص ملتزما بقواعد المهنة ومارس كل الأشكال الصحفية بحرفية الأستاذ.


وأشار بكري إلى أن النائب محمد أبو العينين وقناة صدى البلد تتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة فلقد فقدنا صديقا عزيزا يعرفه الجميع.

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