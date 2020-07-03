ضياء رشوان: تجربة الإخوان انتهت.. والمصريون رفضوهم باكتشاف خدعهم

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس ا لهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، إن المصريين رفضوا جماعة الإخوان بعد أن اكتشفوا خدعهم وكانوا يتصورون أنهم الحلم.

وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الإخوان فى عام واحد تحولوا لـ كابوس والجميع رفضهم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الإخوان كانوا غير أكفاء فى اتخاذ أى قرار، وبدأوا يتعاملون مع مصر على أنها بلد حديث وليس لها هوية، مضيفا أن تجربة الإخوان التاريخية انتهت، لأنهم كانوا يريدون تدمير مصر.

وأشار ضياء رشوان إلى أن الجيش المصري قبل 30 يونيو كان محايدا وبعد ذلك انحاز لرغبة الشعب، لأن الجيش المصري لا يتخلى عن شعبه.

وتابع أن رغبة الإخوان فى تطويع مصر لأفكارهم المتطرفة كانت السبب فى رفض الشعب لهم وأكد للمرة الثانية " المصريون رفضوا جماعة الإخوان بعد أن كانوا يتصورون أنهم الحلم واكتشفوا أنهم الكابوس".





وكشف رئيس هيئة الاستعلامات، أن الإعلام الأجنبي في بداية الـ 7 سنوات كان يتناول القضايا الخاصة بالدولة المصرية بنشر سلبى ومتناقض عن كل الملفات في مصر، واليوم بعض وسائل الإعلام لم تغير مواقفها وكل ما ينشر يبحث عن نقطة سلبية في ملف صغير في مصر وما يؤسفنى أنه يطبق قاعدة تمثل صحافة من نوع معين وهو البحث عن التوزيع والإثارة.