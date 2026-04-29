نائبة: عمال مصر كانوا ولا يزالون الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة

وجّهت النائبة الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، التهنئة إلى عمال مصر الأوفياء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام مؤكدة أن هذه المناسبة تمثل تقديرًا مستحقًا لجهودهم المخلصة ودورهم الوطني العظيم في مسيرة البناء والتنمية.

وأكدت النائبة - في بيان اليوم - أن عمال مصر كانوا ولا يزالون الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة، حيث يسهمون بجهودهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، والتي تمثل نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وأشارت جيلان أحمد إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالعمال، وتحرص على توفير مظلة متكاملة من الحماية الاجتماعية لهم، من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وضمان حقوقهم بما يحقق لهم حياة كريمة، ويعزز من استقرارهم الوظيفي.

وأضافت أن مجلس النواب يضع دعم العمالة المصرية على رأس أولوياته، من خلال العمل على إصدار التشريعات والقوانين التي تكفل حماية حقوقهم، وكان آخرها قانون العمل الجديد، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان حقوق العمال بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة.

واختتمت النائبة جيلان أحمد بيانها بالتأكيد على أن عمال مصر سيظلون دائمًا في صدارة المشهد الوطني، بما يقدمونه من عطاء وجهد، داعية إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد من أجل استكمال مسيرة البناء، وتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بمكانة الدولة المصرية