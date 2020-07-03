ضياء رشوان: السيسي وجه بحضور المراسلين الأجانب مع الصحفيين المصريين فى جميع الفعاليات.. فيديو

وأشار ضياء رشوان إلى أن الجيش المصري قبل 30 يونيو كان محايدا وبعد ذلك انحاز لرغبة الشعب، لأن الجيش المصري لا يتخلى عن شعبه و

وأشار ضياء رشوان إلى أن الجيش المصري قبل 30 يونيو كان محايدا وبعد ذلك انحاز لرغبة الشعب، لأن الجيش المصري لا يتخلى عن شعبه و أن رغبة الإخوان فى تطويع مصر لأفكارهم المتطرفة كانت السبب فى رفض الشعب لهم وأكد للمرة الثانية " المصريون رفضوا جماعة الإخوان بعد أن كانوا يتصورون أنهم الحلم واكتشفوا أنهم الكابوس".

أن الإخوان كانوا غير أكفاء فى اتخاذ أى قرار، وبدأوا يتعاملون مع مصر على أنها بلد حديث وليس لها هوية، مضيفا

ولفت إلى أن المراسلين الأجانب يعتمدون على مصدر واحد، وبعد ذلك يتناقلون الأخبار، وأشار ضياء رشوان إلى أن الثلاثاء المقبل سيكون هناك لقاء مهم بين مسئول وأحد المراسلين الأجانب وأكد أنه سيتم الإعلان عن ذلك يوم السبت المقبل.

ولفت إلى أن المراسلين الأجانب يعتمدون على مصدر واحد، وبعد ذلك يتناقلون الأخبار، وأشار ضياء رشوان إلى أن الثلاثاء المقبل سيكون هناك لقاء مهم بين مسئول وأحد المراسلين الأجانب وأكد أنه سيتم الإعلان عن ذلك يوم السبت المقبل.

وكشف رئيس هيئة الاستعلامات، أن الإعلام الأجنبي في بداية الـ 7 سنوات كان يتناول القضايا الخاصة بالدولة المصرية بنشر سلبى ومتناقض عن كل الملفات في مصر، واليوم بعض وسائل الإعلام لم تغير مواقفها وكل ما ينشر يبحث عن نقطة سلبية في ملف صغير في مصر وما يؤسفنى أنه يطبق قاعدة تمثل صحافة من نوع معين وهو البحث عن التوزيع والإثارة.





وتابع : لدينا إنجازات عظيمة في ملف الاقتصاد والحرب على الإرهاب والأمن وفقا لأكبر معاهد قياس في العالم وأى شخص يريد أن يقيم صورة مصر في الإعلام سيلاحظ أن هناك نوعا من التحيز، فمثلا الإصابات بين الطواقم الطبية ففي جميع الدول ووفقا لمنظمة الصحة العالمية عالميا 23 % وفى مصر كانت 13 % وأصبحت 11 %.





وأكد أن هناك بعض الأخطاء المهنية وهذا ما نركز عليه مع مراسلى القنوات الأجنبية ونقول لهم استوفوا المعايير المهنية ثم انشروا ما تشاءون ولا بد أن يكون هناك تدقيق في المعلومات وإبراز وجهات النظر المختلفة، ونحن نكفل حرية الرأي والتعبير لكل المراسلين الأجانب في مصر ولم يحدث أن رفضنا أي مراسل لأى مؤسسة ورغم المشكلات التي أحدثتها البى بى سى تم اعتماد أكثر من 40 مراسلا لهم ولم يحدث أن طردنا أي مراسل أجنبى من مصر أو قيدنا حريته في التحرك إلا وفقا للضوابط التي تتخذها كل الدول.





ولفت إلى أنه كان التشاؤم سمة الجميع في عيون مراكز الأبحاث بشأن الوضع في مصر، بسبب الاعتصامات وأحداث العنف الكثيرة التي شهدتها بعد 30 يونيو فبعدها شهدنا اجتياحا همجيا ووحشيا للكنائس، حدثت تطورات كبيرة في كل الملفات في مصر ولكن وسائل الإعلام الأجنبية لا تنشر.





وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و نقيب الصحفيين ، إن الإعلام الأجنبي منذ 7 سنوات كان يتناول الأوضاع فى مصر بطريقة سلبية، أن هناك وسائل إعلام كبيرة تركز على أشياء كثيرة فى مصر وأن هناك انجازات حقيقية تحققت فى مصر خصوصًا فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب حتى وصلت مصر إلى المركز الثامن فى الدول الأكثر أمانًا.

ولفت ضياء رشوان إلى أن الإعلام الأجنبي لا ينشر الايجابيات عن مصر ويركز على السلبيات، مؤكدا أن هذه الأشياء واضحة للجميع أن المراسلين الأجانب يتعامون على إصابة الأطباء فى مصر بطريقة مختلفة، موضحًا أن أزمة فيروس كورونا وتعرض الأطباء للإصابات موجودة فى جميع دول العالم.

