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أخبار البلد

ضياء رشوان: توجيه رئاسي بدعوة عدد من المراسلين الأجانب للمشاركة في تغطية الفاعليات الوطنية المختلفة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:13 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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محمد عبد المنعم
عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لقاء شهر يونيو مع المراسلين الأجانب، حيث التقي بخمسين من ممثلي الوكالات والصحف المعتمدة بمصر، في هذا التقليد الذي تحرص الهيئة العامة للاستعلامات عليه لتعزيز التعاون القائم المبني على الشفافية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لينعكس إيجابيا على أداء عملهم الصحفي وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا.

أكد ضياء رشوان في كلمته الافتتاحية على سرعة استجابة الهيئة لتساؤلات المراسلين الأجانب، وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المصري، كما أبدى رشوان استعداد الهيئة تسهيل عقد لقاءات دورية لمناقشة ملفات متخصصة بعينها، بناء علي طلب المراسلين الأجانب مع المسئولين المعنيين، الي جانب الاجتماع الشهري الذي ينعقد بينه وبين المراسلين.

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كما أشار رشوان الي توجيه رئيس الجمهورية بدعوة عدد من المراسلين الأجانب للمشاركة في تغطية الفاعليات الوطنية المختلفة.

وفي إطار الحوار التفاعلي بين رئيس الهيئة والحضور قدم مجموعة من المراسلين عددا من الاقتراحات والاستفسارات من أبرزها:
= طالب البعض بضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة لترتيب لقاءات مع مختلف المسئولين، وأهمية عقد لقاءات دورية مع مسئولي ملف الصحة للوقوف على مستجدات جائحة كوفيد 19.

= كما طالبوا تسهيل تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات العزل ومركز مكافحة العدوى، الذي تم انشائه حديثا لنقل صورة واقعية وإبراز الجهد المبذول من الاطقم الطبية،واتاحة الفرصة امام المراسلين الأجانب لتغطية جهود الدولة الإنسانية المتمثلة في توزيع المؤن الطبية.

كما أنه في ضوء تنظيم الهيئة لعدد من الزيارات الميدانية للمراسلين الأجانب للسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية، طالب البعض بتكرار مثل هذه الزيارات في المستقبل.

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وأشاد الحضور بتكريم رئيس الجمهورية لعميد المراسلين الأجانب في مصر فولكهارت فيندفور في التاسع من ديسمبر 2019 واقترحوا اعتبار هذا التاريخ كمناسبة سنوية للاحتفال بالمراسلين الأجانب في مصر، وأن يتم تقديم سبل الدعم لجمعية المراسلين الأجانب في مصر بما يكفل لها مزيد من الفاعلية وتوثيق الروابط معهم. 

في نهاية القاء وعد رئيس الهيئة بالنظر بجدية في هذه المقترحات، كما استجاب للعديد من التساؤلات والمطالب الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعمل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، معربا عن حرصه علي استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية.
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