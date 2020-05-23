رئيس هيئة الاستعلامات يبلغ مسئولي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" بتجاوزاتهما

وأطلعه رشوان على التجاوزات المهنية التي اتصفت بها التقارير التي نشرها عن مصر في الفترة الأخيرة، وما تضمنته من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، وإهدار لكل قواعد المهنة الصحفية، وذلك بالاعتماد على مصادر مجهولة، وكذلك مصادر لأفراد وجهات من خارج مصر، على عكس ما يقتضيه العمل الصحفي وفق الاعتماد الممنوح له وهو مطالعة الواقع في مصر واللجوء إلى المصادر المباشرة، والتوازن في احترام آراء الجهات المعنية، وليس الانحياز لكل ما هو سلبي حتى لو كان مجرد ادعاء مرسل، على نحو ما ورد في العديد من التقارير التي نشرها في الآونة الأخيرة.





وسلم رئيس هيئة الاستعلامات إلى مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست"، خطابًا الى رئيس تحرير الصحيفة يتضمن سردًا بالمخالفات المهنية التي ارتكبها المراسل وكذلك "إنذارًا" باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءه التي يسمح بها القانون في مصر، والقواعد المتبعة بالعديد من دول العالم، وذلك في حالة الاستمرار في هذه التجاوزات المهنية ونشر تقارير تسيء إلي الدولة في مصر دون أي سند من الواقع.





كما التقى ضياء رشوان أيضًا مع "ديكلان وولش" مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مصر، حيث تم تنبيهه إلى وجود العديد من التجاوزات المهنية في بعض التقارير التي كتبها مؤخرًا.





ويذكر أن رئيس هيئة الاستعلامات سبق أن وجه إنذارًا إلى مراسل الصحيفة الأمريكية الشهر الماضي.