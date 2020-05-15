«العامة للاستعلامات» تستدعي مراسلي نيويورك تايمز وواشنطن بوست

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها اليوم ، أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها قد أرسل طلبي استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" سودارسان راغافان، وذلك مساء يوم الأحد المُقبل.
وأوضح بيان الهيئة أن الهدف من الاستدعاء هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخرا عن مصر، بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.