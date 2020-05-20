ضياء رشوان: لقاء شهري للتواصل مع المراسلين الأجانب

مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان .. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز .. ضياء رشوان: نحتفظ بحقنا في اللجوء للوسائل القانونية إزاء ما تسبب فيه نشر هذه البيانات الخاطئة من أضرار