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أخبار البلد

ضياء رشوان: لقاء شهري للتواصل مع المراسلين الأجانب

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:23 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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محمد عبد المنعم
قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عقد لقاء شهري منتظم بالمراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، وذلك لوضع آلية محددة الموعد للقاء معهم، تضاف الى اللقاءات الفردية والجماعية المعتاد إجراؤها معهم.

وقال رشوان إن هدف تحديد هذا اللقاء المنتظم هو الاستماع للمراسلين والإجابة على الاستفسارات الخاصة بعملهم وتناولهم لمختلف الشئون المصرية، وكذلك التعرف على آرائهم بالنسبة لأداء مهامهم وتوفير السبل الكفيلة بنقل الحقائق عن مصر في ضوء القواعد المهنية للعمل الصحفي المتعارف عليها عالميًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن اللقاء سيعقد يوم الثلاثاء الأول من كل شهر بدءًا من الثلاثاء الموافق 2 يونية المقبل وذلك في مقر نادي المراسلين الأجانب في شارع طلعت حرب وسط القاهرة.
ضياء رشوان: لقاء شهري للتواصل مع المراسلين الأجانب
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