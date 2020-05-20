السفير الأمريكي يشكر مصر ويتبرع بـ51 مليون جنيه للهلال الأحمر.. فيديو





قال السفير چوناثان كوهين، السفير الأمريكي، إن منذ ما يقرب شهر قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر لمصر، وذلك من أجل تضامنها معهم من خلال تقديم إمدادات إغاثة لمواجهة جائحة كورونا





وأضاف السفير الأمريكي، خلال كلمتة علي قناة "اكسترا نيوز"، أن مع إنتهاء شهر رمضان المبارك يشعر الشعب الأمريكي بالشكر تجاه الكثير من النعم، لافتا إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية واحدة من تلك النعم.





إلى أن التبرع يصل قيمته إلي ٥١ مليون جنيه مصري، أي ما يقارب ٣ مليون دولار. وتابع: "ردا للجميل"، وتضامنا مع الشعب المصري، أعلن اليوم أن الشعب الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تتبرع إلي الهلال الأحمر المصري، لافتا





وأشار إلى أن تلك الأموال ستستخدم لدعم ٣٠ ألف من المتطوعين والمتخصصين في المجال الصحي في الهلال الأحمر، وذلك لدعمهم خلال محاربة جائحة فيروس كورونا.





وأكد على أن الأمريكيين دائما متواجدين جانبا إلي جانب مصر في تلك الأزمة، مشيرا إلى أن أمريكا ستقدم الدعم إلى مصر بكافة الطرق.



