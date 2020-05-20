AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السفير الأمريكي يشكر مصر ويتبرع بـ51 مليون جنيه للهلال الأحمر.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:51 م
چوناثان كوهين، السفير
چوناثان كوهين، السفير الأمريكي
Advertisements
اسراء صبري

قال السفير چوناثان كوهين، السفير الأمريكي، إن منذ ما يقرب شهر قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر لمصر، وذلك من أجل تضامنها معهم من خلال تقديم إمدادات إغاثة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف السفير الأمريكي، خلال كلمتة علي قناة "اكسترا نيوز"، أن مع إنتهاء شهر رمضان المبارك يشعر الشعب الأمريكي بالشكر تجاه الكثير من النعم، لافتا إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية واحدة من تلك النعم.

وتابع: "ردا للجميل"، وتضامنا مع الشعب المصري، أعلن اليوم أن الشعب الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تتبرع إلي الهلال الأحمر المصري، لافتا إلى أن التبرع يصل قيمته إلي ٥١ مليون جنيه مصري، أي ما يقارب ٣ مليون دولار.

وأشار إلى أن تلك الأموال ستستخدم لدعم ٣٠ ألف من المتطوعين والمتخصصين في المجال الصحي في الهلال الأحمر، وذلك لدعمهم خلال محاربة جائحة فيروس كورونا.

وأكد على أن الأمريكيين دائما متواجدين جانبا إلي جانب مصر في تلك الأزمة، مشيرا إلى أن أمريكا ستقدم الدعم إلى مصر بكافة الطرق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدير التنفيذي للهلال الأحمر يوضح دور المتطوعين وطرق قبولهم.. فيديو

وزيرة التضامن تتلقى تقريرا حول جهود الهلال الأحمر خلال أزمة فيروس كورونا

الهلال الأحمر المصري وشركاؤه من الحركة الدولية يحتفلون بيومهم العالمي عبر الإنترنت

السفير الأمريكي بالقاهرة: واشنطن دعمت طلب مصر فى الحصول على قرض من صندوق النقد

الهلال الأحمر يطهر ويعقم ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.. صور

مصر تستقبل الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية بوزن 30 طنًا.. بعد غد

ترشيحاتنا

ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.. تعليمات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة العيد

الصحة العالمية تنتصر لترامب: هيدروكسي كلوروكوين فعال في علاج كورونا

اخبار الفن .. ضحية رامز جلال .. وفاة فنان شهير بالسرطان .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

الصحة: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

لمدة 12 شهرًا فقط .. موعد تطبيق قانون خصم 1 % من دخل العاملين بالدولة

الصحة تنفي أرقام الإصابات والوفيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة محتشمة

ببدلة رجالي.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. محافظ بني سويف يتوقف أثناء خط سيره لإلزام عامل النظافة بارتداء الكمامة