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سيارات

أستون مارتن تعلن إنتاج سيارة رودستر 2021

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قالت استون مارتن عن سيارتها الجديدة الكابورليه الخارقة " فانتاج رودستر " 2021 بتحسينات ديناميكية محددة بوجود نظام الزوائد الايروديناميكية القابلة للتكيف .

كما نظام التحكم الديناميكي بالثبات ونظام التوجيه الديناميكي لعزم الدوران والمنظومة الإلكترونية للترس التفاضلي للترس التفاضلي الخلفي.

كما تزود السيارة توربيني مزدوج سعة 4000 سي سي بقوة 510 حصان وعزم دوران 685 نيوتن متر بناقل حركة أوتوماتيكي  ،ونظام التوجيه الديناميكي لعزم الدوران، والمنظومة الإلكترونية للترس التفاضلي الخلفي، ومعايرة نظام الثبات الإلكتروني.

 وتتسارع  السيارة من السكون الى 100 كم / ساعة خلال  3.7 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 305 كم/ ساعة عندما يكون سقفها مغلقا.
 
وتتميز السيارة بعدة وضعيات للقيادة منها رياضي ورياضي بلس، والسباق ليحصل السائق على تحكم كامل فى سيارته وادائها  الديناميكي الجيد على الطريق.

كما تتميز السيارة الجديدة بالاداء الاستثنائي لسيارات الكوبيه في المنعطفات كما سيتم  فتح السقف خلال 6.7 ثانية ويتم إغلاقه خلال 6.8 ثانية بسرعة 50 كيلومتر في الساعة بدورة تشغيل كاملة .
 
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