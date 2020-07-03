بعد تحريضها للفتيات .. الجمهور يطارد البلوجر أمينة العلي





وأكدت أمينة العلي، إن الكولور هو سبب نضارة بشرتها، وذلك من خلال الفيديو التي قامت بنشره عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





تزايدت الانتقادات الحادة التي واجهت أمينة العلي، واعترض البعض على نصيحتها باستعمال مادة تبيض الملابس على الوجه، اضطرت أمينة العلي للتوضيح سريعًا عبر حسابها على سناب شات، بتأكيدها أن الأمر برمته مزحة وليس ترويجًا للأمر من الأساس. وسخرت أمينة العلي من بعض الفتيات اللاتي صدقن فكرة أن يستعملن مبيض الملابس على الوجه من أجل الحصول على بشرة بياض، ووصفتهم بانهم ناقصات عقل خاصة وأن بعضهن قمن بإلغاء متابعتها بعد نصيحتها المثيرة للجدل.





يذكر أن كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إن النيابة العامة باشرت التحقيقات مع منار سامى فتاة التيك توك لقيامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتقديم فيديوهات خادشة للحياء العام عقب ضبطها داخل أحد الكافيهات.





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واشار المصدر الى ان النيابة أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وتوجيه لها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض كما امرت بحبس احد الشباب كان برفقتها.





تصدرت البلوجر أمينة العلي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قامت بتحريض الفتيات على غسل وجوههن بالكلور.