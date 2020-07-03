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حوادث

نشرة مرور الجيزة.. سيولة تامة في الشوارع والميادين

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:54 ص
الحركة المرورية
الحركة المرورية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
استعرضت مصادر مرورية، الحالة الطرق صباح اليوم الجمعة في الشوارع والميادين الهامة بمحافظة الجيزة.

وأوضحت المصادر أن الشوارع والميادين الهامة في الجيزة تشهد استقرارا في الحركة المرورية بدون أي مؤثرات.

ويشهد شارع الهرم وشارع فيصل سيولة مرورية تامة بالاتجاهين، مع إستقرار الحركة المرورية على ميدان الجيزة.

كما تستقر الحركة المرورية بمحيط جامعة القاهرة، وعلى محور صفط اللبن وكوبري ثروت.

وتستقر الحركة المرورية على طريق كورنيش النيل بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والدقي والعجوزة، ومناطق الكيت كات وإمبابة.

ويشهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع جامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي، ومناطق الدقي سيولة مرورية تامة.

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