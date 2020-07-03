محمد مصيلحي: دوافعنا كبيرة للفوز بكل البطولات.. وإجراءات احترازية مشددة في التدريبات

عبر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته باستئناف النشاط الرياضي من جديد، مؤكدا أنه قرار واعٍ وحكيم من جانب الدولة، انحازت فيه وزارة الشباب والرياضة إلى مصلحة الرياضة المصرية، وهو ما يخدم الأندية والمنتخبات على حد السواء.





وقال مصيلحي إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، حرص على الاجتماع برؤساء الأجهزة الفنية، عقب قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، وطلب من الجميع أن يكون الأهلي كعادته، سباقا في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وهو ما ساهم في التزام الجميع بصورة دقيقة، كما أن رسالته حمّلت الأجهزة الفني واللاعبين مسئولية كبيرة للفوز بالبطولات.





وأضاف أن هناك سعادة كبيرة بين اللاعبين بقرار عودة التدريبات، التي تقام وسط حرص شديد، وهناك التزام تام وكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيدا بالجهود التي يقوم بها مسئولو النادي لتوفير أدوات التعقيم والتطهير، وتطبيق بروتوكول وزارتي الصحة والشباب والرياضة بمنتهى الصرامة.





وأوضح مصيلحي، أن فريق رجال الطائرة بحاجة إلى فترة إعداد بدني مكثفة، خاصة أن التدريبات المنزلية التي كان يؤديها اللاعبون منذ تفشي وباء كورونا، غير كافية للوصول الى جاهزية المباريات، مشيرا إلى أنه كان حريصا خلال الفترة الماضية على ضبط أوزان اللاعبين والحفاظ على معدلاتها.





وأكد المدير الفني لطائرة الأهلي «رجال» إنه سيرفع الحمل البدني للاعبين بصورة متدرجة، حتى صدور قرار العودة بالتدريب داخل الصالات من جديد، وهي المرحلة التي ستشهد تدريبات الكرة بصورة منتظمة.





وعن الفترة اللازمة لاستعادة اللاعبين لمستواهم الفني والبدني بصورة كاملة، قال مصيلحي إن لاعبي الفريق على درجة كبيرة من الالتزام والوعي، ويحتاجون لفترة تتراوح ما بين 4 الى 6 أسابيع للوصول لمستوى مميز من الجاهزية، خاصة أن الفريق يسعى بكل قوة للفوز في مباراتيه المؤجلتين على سبورتنج والطيران في بطولة الدوري، إلى جانب بقية مباريات البطولة.





واشار مصيلحي إلى أن الجهاز الفني سيضع خطة إعداد مناسبة لمواجهة الشمس فى دور الثمانية من كأس مصر، إلى جانب مباريات الدوري، خاصة أن مؤشرات مبدئية لعودة الدوري بعد منتصف شهر أغسطس، وذلك بناء على الاجتماعات التي جرت مع مسئولي اتحاد الطائرة، بالإضافة إلى أن هناك أنباء عن احتمال إقامة بطولة إفريقيا في شهر نوفمبر المقبل، وهي تحديات وأهداف يسعى فريق الطائرة الى الفوز بها.





وألمح المدير الفني للفريق إلى أن فريق طائرة الأهلي «رجال» يسير بشكل جيد، خلال الموسم الجاري، ونجح الفريق في الفوز بلقب البطولة العربية للأندية، فضلا عن منافسته بقوة على بطولات الدوري وكأس مصر، وهناك طموحات ودوافع كبيرة لدى اللاعبين لاستكمال مسيرة النجاحات والتتويج بكل البطولات.

وشدد مصيلحي على أن الجهاز الفني واللاعبين، لديهم إصرار كبير على استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجميع يعمل على إسعاد جماهير الأهلي خلال الموسم الجاري.



