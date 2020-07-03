%1.31.. ارتفاع جديد في أسعار النفط اليوم

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.





كما سجل سعر برميل النفط من خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020 نحو 0.69 % عند 40.10 دولار للبرميل.





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وكانت العقود الآجلة للنفط قد سجلت أمس أيضا ارتفاعًا بأكثر من اثنين بالمئة، مدعومةً بتراجع مؤشرات البطالة الأمريكية وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكي.





وبلغ سعر تسوية عقود خام (برنت) 43.14 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.11 دولار تعادل 2.6 بالمئة، وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40.65 دولارًا للبرميل، مرتفعةً 83 سنتًا أو 2.1 بالمئة.