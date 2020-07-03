AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

%1.31.. ارتفاع جديد في أسعار النفط اليوم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:32 م
أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم
Advertisements
قسم الاقتصاد
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.55 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.31 %، ليصل إلى 42.58 دولار أمريكي.

كما سجل سعر برميل النفط من خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020 نحو 0.69 % عند 40.10 دولار للبرميل.

اقرأ أيضا:

وكانت  العقود الآجلة للنفط قد سجلت أمس أيضا ارتفاعًا بأكثر من اثنين بالمئة، مدعومةً بتراجع مؤشرات البطالة الأمريكية وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكي.

وبلغ سعر تسوية عقود خام (برنت) 43.14 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.11 دولار تعادل 2.6 بالمئة، وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40.65 دولارًا للبرميل، مرتفعةً 83 سنتًا أو 2.1 بالمئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تتراجع 4.3% والذهب ينخفض 10 دولارات

تتوالى الكوارث.. عقود النفط الأمريكي في يونيو تهبط لأقل من 12 دولارا للبرميل

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وارتفاع برميل النفط.. تفاصيل

تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار الذهب والنفط في التعاملات الفورية.. تفاصيل

لأول مرة منذ 3 أشهر.. خام برنت يتجاوز الـ40 دولاراً للبرميل

ترشيحاتنا

الإليزيه: استقالة الحكومة الفرنسية بالكامل.. واستمرار عملها حتى تعيين رئيس وزراء جديد

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

للوقاية من كورونا.. رسالة جديدة على فيسبوك وإنستجرام تنبهك لارتداء الكمامة

حدث ليلا.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا.. وأول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

بعد ساعات من طرحها.. الناس في بلادي لـ منير تريند رقم 9 على اليوتيوب

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

للوقاية من كورونا.. رسالة جديدة على فيسبوك وإنستجرام تنبهك لارتداء الكمامة

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

التدخل السريع: فوجئنا بالوضع السيئ لسيدة المنيا المحبوسة منذ 22 عاما

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صح أم خطأ.. الألم المزمن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

بـ الجلد الأسود.. أمل عرفة تتالق بإطلالة تبرز رشاقتها.. شاهد

بـ لوك جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها