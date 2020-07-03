AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ضبط 35 حالة تصوير امتحانات وغش بالموبايل في لجان الثانوية العامة حتى الآن.. التعليم: سنعاقبهم بالقانون

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:33 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم ضبط العديد من حالات الغش بالموبايل منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2020 وحتى الان.

حيث أفادت التقارير الصادرة عن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، ان اجمالي عدد حالات الغش بالموبايل التي تم ضبطها حتى الان ، 35 حالة غش بالموبايل في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية .

اقرأ ايضا |
التعليم: إصابة 6 طلاب ثانوية عامة في حادث تصادم أثناء ذهابهم للامتحان

ففي امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني  8  حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("بني سويف"، و"كرداسة" و"الهرم" بمحافظة الجيزة،  و"العجمي" بمحافظة الإسكندرية، و"الشهداء" بمحافظة المنوفية، و"الساحل" بمحافظة القاهرة) ، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة ،  رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (16) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ( "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وفي امتحان الديناميكا ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("برج العرب" بمحافظة الإسكندرية، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"قويسنا" بالمنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وفي يوم امتحانات الاحياء والاستاتيكا والفلسفة وهو اليوم الرابع في امتحانات الثانوية العامة ،  رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (8) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("مطروح" بمحافظة مطروح، و"الساحل" بمحافظة القاهرة، و"غرب الزقازيق" بالشرقية، و"أبو النمرس"  بمحافظة الجيزة، "المراغة" بمحافظة سوهاج، و"المنيا" بمحافظة المنيا، و"يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، "ميت غمر" بالدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي  تم ضبطها بداخل لجان السير. 

اقرأ ايضا |
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ضبط العملية الامتحانية والحفاظ على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وأنها لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون رقم (73) لسنة 2017 فيما تضمنه من عقوبات رادعة حيال من يثبت قيامه بحيازة أو استخدام أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش داخل لجان سير الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم  أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الاخلال بالامتحانات.

وحذرت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017– ، حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاومينج: الغش السنة دي هيبقى للركب.. والتعليم: لدينا خطة محكمة لإحباط محاولات الإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة

التعليم ترصد 8 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

عمليات التعليم: ما زال البحث جاريا لمعرفة مصدر صور الغش الجماعي المتداولة

وزير التعليم يوجه 3 رسائل لـ طلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

رصد 16 حالة غش بالموبايل في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

حصاد أول أسبوع في امتحانات الثانوية العامة 2020: ضبط 24 حالة غش بالمحمول .. ظهور 37 حالة مرضية بين صفوف الطلاب والمعلمين .. ووفاة 4 مراقبين بسبب حوادث

ترشيحاتنا

بعد ساعات من طرحها.. الناس في بلادي لـ منير تريند رقم 9 على اليوتيوب

بعد رباعية مانشستر سيتي.. ليفربول يتوعد أستون فيلا

تفاصيل جديدة بشأن اغتصاب الطفل السوري بلبنان ومفاجآت تكشفها التحقيقات

بـ الجلد الأسود.. أمل عرفة تتالق بإطلالة تبرز رشاقتها.. شاهد

ملاحقة مسؤول لبناني بسبب الإساءة للحكومة

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

للوقاية من كورونا.. رسالة جديدة على فيسبوك وإنستجرام تنبهك لارتداء الكمامة

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

التدخل السريع: فوجئنا بالوضع السيئ لسيدة المنيا المحبوسة منذ 22 عاما

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صح أم خطأ.. الألم المزمن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

بـ الجلد الأسود.. أمل عرفة تتالق بإطلالة تبرز رشاقتها.. شاهد

بـ لوك جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها