ضبط 35 حالة تصوير امتحانات وغش بالموبايل في لجان الثانوية العامة حتى الآن.. التعليم: سنعاقبهم بالقانون

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم ضبط العديد من حالات الغش بالموبايل منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2020 وحتى الان.

حيث أفادت التقارير الصادرة عن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، ان اجمالي عدد حالات الغش بالموبايل التي تم ضبطها حتى الان ، 35 حالة غش بالموبايل في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية .

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ففي امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("بني سويف"، و"كرداسة" و"الهرم" بمحافظة الجيزة، و"العجمي" بمحافظة الإسكندرية، و"الشهداء" بمحافظة المنوفية، و"الساحل" بمحافظة القاهرة) ، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

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وفي امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (16) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ( "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





وفي امتحان الديناميكا ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("برج العرب" بمحافظة الإسكندرية، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"قويسنا" بالمنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





وفي يوم امتحانات الاحياء والاستاتيكا والفلسفة وهو اليوم الرابع في امتحانات الثانوية العامة ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (8) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("مطروح" بمحافظة مطروح، و"الساحل" بمحافظة القاهرة، و"غرب الزقازيق" بالشرقية، و"أبو النمرس" بمحافظة الجيزة، "المراغة" بمحافظة سوهاج، و"المنيا" بمحافظة المنيا، و"يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، "ميت غمر" بالدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.





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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ضبط العملية الامتحانية والحفاظ على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وأنها لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون رقم (73) لسنة 2017 فيما تضمنه من عقوبات رادعة حيال من يثبت قيامه بحيازة أو استخدام أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش داخل لجان سير الامتحان.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان ، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحان ات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الاخلال بالامتحانات .



