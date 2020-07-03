خامس شهيد في المحافظة.. أطباء الدقهلية تنعى طبيبا توفى بـ كورونا

اصدرت نقابة أطباء الدقهلية برئاسة الدكتور أسامة الشحات بيانا تنعى فيه الدكتور زكريا متولي، استشاري طب الأطفال، بالمعاش متأثرا بإصابته بفيروس كورنا المستجد.





الراحل كان على المعاش وظهرت عليه اعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد وتم نقلة الى مستشفى المنصورة الدولى وتبين من الفحوصات اصابته ولكن حالته الصحية تدهورت مما ادى الى وفاته .



