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أخبار البلد

خسائر كبيرة للمزارعين.. الفلاحين تحذر من احمرار أوراق المحاصيل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:24 م
احمرار الأوراق
احمرار الأوراق
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، ان إحمرار الاوراق مرض فسيولوجي يتسبب في ضعف الانتاجيه مما يؤدي لخسائر كبيره للمزراعين وتظهر ظاهرة احمرار الاوراق في كثير من المحاصيل الزراعية المهمه مثل( القطن والارز والعنب ) .

ولفت إلي ان اسباب ظاهرة احمرار الاوراق قد تكون لرطوبة زائدة في التربه نتيجة الافراط في الري في بعض الاحيان أو ضعف منظومة الصرف الزراعي في احيان اخرى كما يتسبب في هذه الظاهره عطش النباتات أو قلوية التربه أو نقص بعض العناصر الغذائية للنبات او الاثمار الزائد أو اصابات حيويه (كالفيروسات أو البكتريا أو الفطريات )

واشار عبدالرحمن إلي ان علاج هذه الظاهره يكون بعلاج السبب فيها فيكون بتحسين الصرف الزراعي للتربة احيانا أو بالاعتدال في الري والتسميد المناسب إذا كان سبب الظاهره الافراط في الري أو نقص بعض العناصر الغذائية للنبات.

وأضاف عبدالرحمن انه ولنمو النباتات بصوره طبيعيه للحصول علي افضل انتاج علينا توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات بصوره متوازنه كما وكيفا واضافة العناصر الغذائيه الغير متوفره في التربه

واوضح عبدالرحمن ان العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات اما تكون موجودة في التربه أو تضاف للتربه الفقيره بهذه العناصر علي هيئة مركبات سماديه وتنقسم العناصر الغذائية للنبات إلي عناصر كبري(وتشمل9عناصر هم الكربون والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والماغنسبوم والكالسيوم والكبريت) وعناصر صغري(وتشمل9 عناصر وهم الحديد والزنك والنحاس والمنجنيز الكلور و النيكل و البورون والموليبدينوم والكوبالت) 

واكد ابوصدام ان الصرف الزراعي سواء كان (صرف مكشوف أو صرف مغطي) أحد العوامل الاساسيه لتحسين خواص التربه و زيادة الانتاج ويهدف الي التخلص من المياه الزائده سواء فوق التربه أو تحت سطح التربه لتهوية التربه وتقليل الرطوبه وخفض ملوحة التربه لمنح ظاهرة التطبيل و السيطره علي ارتفاع منسوب المياه الجوفيه وتساعد عملية الصرف في التخلص من المياه الراكده وتساهم في منع انتشار الامراص وبالتالي نمو النباتات بشكل طبيعي و زيادة الانتاجيه.
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