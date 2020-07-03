AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم مديرة بالعفو الدولية.. القضاء التركي يدين 4 نشطاء حقوقيين

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:32 م
القضاء التركي يدين
القضاء التركي يدين 4 نشطاء حقوقيين
Advertisements
القسم الخارجي
قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن 4 حقوقيين بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية بتهم تتعلق بالإرهاب.

ووفقًا لـ"العربية"، حكم القضاء التركي بسجن المديرة السابقة للعفو الدولية في تركيا لعامين. 

وكانت تركيا اعتقلت 11 ناشطًا حقوقيًا قبل 3 سنوات ووُجهت لهم اتهامات واهية وملفقة، في إطار حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصفية وإسكات كل من يعارضه .

ومن بين النشطاء الخاضعين للمحاكمة إيديل إسير، المديرة السابقة لمكتب تركيا بمنظمة العفو الدولية، التي أورد موقع المنظمة في مستهل تقرير له عبارتها "هذه محاكمة سياسية منذ البداية هدفها إسكات كل صوت معارض وإرسال رسالة إلى بقية المجتمع: قل الحقيقة وستدفع الثمن".

وبحسب موقع منظمة العفو الدولية، فقد يواجه النشطاء أحكامًا بالسجن لفترات تصل إلى 15 عامًا إذا ما أدينوا بالاتهامات الموجهة إليهم.

وقبل 3 سنوات، داهمت قوات الأمن التركية فندقًا في جزيرة بويوكادا قرب إسطنبول وألقت القبض على 10 نشطاء من الـ 11 الخاضعين للمحاكمة، أثناء تواجدهم في ندوة لحقوق الإنسان، وألقت بهم في السجن بتهمة "الإرهاب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مملكة العفو..عائلة خاشقجي ليست الأولى..قضايا قتل كبيرة انتهت بالعفو في السعودية

قل الحقيقة وادفع الثمن.. القضاء التركي يحاكم 11 ناشطا حقوقيا معتقلين منذ 3 سنوات

ترشيحاتنا

بريطانيا تستأنف سفر السياحة دون إجراءات الحجر الصحي

لوعايزة ماتعجزيش.. تناولى هذا الطعام 3 مرات أسبوعيا

تخفيض أسعار شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر .. صور

برفقة ماما نجوى| محمد منير يطرح كليب الناس في بلادي.. فيديو

لا يتم معاملته كجناية... إياد نصار يقترح حلا لأزمة التحرش الجنسي

بدأت بالكويت وانتهت بـ ألمانيا.. 5 محطات في حياة محمد العرابي الدبلوماسية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض أسعار شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر .. صور

تمنع الحصوات .. 3 مشروبات رخيصة لـ تنظيف الكلى

تهدد بأزمة في الغذاء.. موجة جديدة من الجراد الصحراوي تغزو شرق أفريقيا