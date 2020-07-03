بينهم مديرة بالعفو الدولية.. القضاء التركي يدين 4 نشطاء حقوقيين

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن 4 حقوقيين بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية بتهم تتعلق بالإرهاب.





ووفقًا لـ"العربية"، حكم القضاء التركي بسجن المديرة السابقة للعفو الدولية في تركيا لعامين.





وكانت تركيا اعتقلت 11 ناشطًا حقوقيًا قبل 3 سنوات ووُجهت لهم اتهامات واهية وملفقة، في إطار حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصفية وإسكات كل من يعارضه .





ومن بين النشطاء الخاضعين للمحاكمة إيديل إسير، المديرة السابقة لمكتب تركيا بمنظمة العفو الدولية، التي أورد موقع المنظمة في مستهل تقرير له عبارتها "هذه محاكمة سياسية منذ البداية هدفها إسكات كل صوت معارض وإرسال رسالة إلى بقية المجتمع: قل الحقيقة وستدفع الثمن".





وبحسب موقع منظمة العفو الدولية، فقد يواجه النشطاء أحكامًا بالسجن لفترات تصل إلى 15 عامًا إذا ما أدينوا بالاتهامات الموجهة إليهم.





وقبل 3 سنوات، داهمت قوات الأمن التركية فندقًا في جزيرة بويوكادا قرب إسطنبول وألقت القبض على 10 نشطاء من الـ 11 الخاضعين للمحاكمة، أثناء تواجدهم في ندوة لحقوق الإنسان، وألقت بهم في السجن بتهمة "الإرهاب".