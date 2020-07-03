دحلان: اجتماع فتح وحماس خطوة هامة في الاتجاه الصحيح









دعا القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، إلى الشروع فورًا إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ القضية الفلسطينية.





ورحّب دحلان بالمؤتمر المشترك، عبر خاصة الفيديو كونفرانس، الذي عقدته حركتي "فتح" و"حماس"، صباح الخميس، لإعلان توحدهما في وجه مخططات الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية، مؤكدًا أن المؤتمر الافتراضي بين قيادات من فتح وحماس، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.





وأضاف دحلان عبر حسابه على فيسبوك "أن من المهم الآن ألا يظل الافتراضي افتراضيًا، لأن شعبنا تواق وجاهز لاستعادة الوحدة الوطنية فورًا وبلا مناورات أو شروط مكبلة".





وأكد "علينا جميعًا الشروع دون إبطاء بخطوات عملية لتبني وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ وطننا، وأرضنا من مخططات الإلحاق والضم، والتي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع فعليًا ويوميًا".