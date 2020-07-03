دحلان: اجتماع فتح وحماس خطوة هامة في الاتجاه الصحيح

دعا القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، إلى الشروع فورًا إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ القضية الفلسطينية.
ورحّب دحلان بالمؤتمر المشترك، عبر خاصة الفيديو كونفرانس، الذي عقدته حركتي "فتح" و"حماس"، صباح الخميس، لإعلان توحدهما في وجه مخططات الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية، مؤكدًا أن المؤتمر الافتراضي بين قيادات من فتح وحماس، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف دحلان عبر حسابه على فيسبوك "أن من المهم الآن ألا يظل الافتراضي افتراضيًا، لأن شعبنا تواق وجاهز لاستعادة الوحدة الوطنية فورًا وبلا مناورات أو شروط مكبلة".
وأكد "علينا جميعًا الشروع دون إبطاء بخطوات عملية لتبني وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ وطننا، وأرضنا من مخططات الإلحاق والضم، والتي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع فعليًا ويوميًا".