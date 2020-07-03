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تعليم

طلاب سنوات النقل بجامعة سوهاج ينتهون من رفع الأبحاث بنسبة 91%

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:40 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج انتهاء المرحلة الأولى لرفع الأبحاث لطلاب سنوات النقل بالكليات المختلفة،  والتي بدأت منذ 30/5 واستمرت حتى 2 يوليو 2020،  طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذي نص على استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني برسائل بحثية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن عدد الطلاب الذين رفعوا أبحاثهم عبر المنصة الإلكترونية خلال المرحلة الأولى وصل إلى 36595 طالبا وطالبة من أصل 40344 طالبا مقيد بسنوات النقل بنسبة 91%، بإجمالى عدد أبحاث 255339 بحثا، مشيدا بالتزام الطلاب بالرفع طبقا للجدول الزمنى الذي تم إعلانه.

 أوضح عزيز أن الطلاب الذين تخلفوا عن المرحلة الأولى والراسبين، يمكنهم رفع أبحاثهم في المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري تنفيذ لقرارت المجلس الأعلى للجامعات الذي أتاح للطالب الراسب والمتخلف رفع أبحاثه مرة أخرى وأخيرة.

وأضاف الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كليات الجامعة بدأت في إعلان نتائج تقييم الأبحاث حيث أعلنت كليات التجارة والآثار والألسن والهندسة والتربية الرياضية والتمريض والحاسبات والمعلومات وتراوحت نسبة النجاح من 96 إلى 99.5 % وستقوم باقي الكليات بإعلان النتائج تباعا على موقع المنصة الإلكترونية للجامعة.

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