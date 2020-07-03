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توك شو

لقطات نادرة.. الوادى المريخي الجليدى كما لم تراه من قبل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:31 م
لقطات
لقطات
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شيرين عادل
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات نادرة  رصدت الوادى المريخى الجليدى .

شاركت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لقطات لا تصدق، أعيد تصميمها بشق الأنفس، تعرض فوهة Korolev على المريخ، وهي مصدر محتمل للمياه في المستقبل للمستعمرين البشر حال الوصول إلى هناك.

ويأتي الفيديو الرائع عبارة عن فسيفساء متحركة تجمع بين عمليات المسح على سطح الكوكب مع البيانات الطبوغرافية، التي التُقطت بواسطة كاميرا ستيريو عالية الدقة على متن مسبار Mars Express، لإنتاج منظر طبيعي ثلاثي الأبعاد.

وأنتج  الفيديو بدقة 21 مترا لكل بكسل، ويظهر المدى الكامل لحفرة Korolev (كوروليف)، التي يبلغ عرضها 82 كم، في السهول الشمالية للمريخ. والحفرة مليئة بالثلج على مدار السنة، حيث أن الأرضية على بعد 2 كم تحت حافتها، ما يجعلها مصيدة باردة طبيعية تحمي الجليد من العناصر.

وانطلقت مهمة مسبار Mars Express في 2 يونيو 2003، ووصلت إلى الكوكب الأحمر بعد 6 أشهر، وأرسلت صورا مذهلة للكوكب منذ ذلك الحين. وهي ثاني أطول مركبة فضائية نشطة على قيد الحياة في المدار حول عالم فضائي، بعد Mars Odyssey2001 التابع لناسا.

وسُمّيت الحفرة تكريما لكبير مهندسي الصواريخ السوفيتية ومصمم المركبة الفضائية، سيرغي بافلوفيتش كوروليف (1907-1966)، الذي أطلق عليه وصف "أب" تكنولوجيا الفضاء الروسية لمساهماته في صاروخ R7 الروسي العابر للقارات.

ووضعت تصميمات كوروليف، "سبوتنيك" في المدار في عام 1957، وأرسلت يوري غاغارين إلى الفضاء في عام 1961، والآن تقوم الأجيال القادمة من رواد الفضاء والمستكشفين بنقل صور فوهة المريخ، التي تحمل اسمه، بتفاصيل مذهلة تستحق إنجازه العظيم.
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