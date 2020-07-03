صحيفة كويتية: رحلات الطيران التجاري في أغسطس تشمل عودة المقيمين والخليجيين

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن أن رحلات الطيران التجارية التي سيبدأ تشغيلها في أول أغسطس المقبل، ستشمل عودة المقيمين والخليجيين أيضا.





ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن أي مقيم لدية إقامة سارية المفعول ستمكنه من العودة، إضافة إلى الخليجيين ممن لديهم ارتباطات وظيفية في الكويت.





وبشأن التدابير الصحية الواجب توفرها بالنسبة للراغبين في العودة، قالت المصادر إن أهمها الحصول على شهادة صحية معتمدة "pcr" تؤكد سلبية نتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



