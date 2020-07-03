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محافظات

عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:05 م
شقيق سيدة المنيا
شقيق سيدة المنيا المحبوسة منذ سنوات يفجر مفاجأت جديدة
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ايمن رياض
وجهت النيابة العامة بالمنيا اتهاما للعامل المتهم بحبس شقيقته نادية خلف مهنى ٢٢ سنة في حجرة داخل المنزل بسبب الميراث.

والتقى "صدي البلد" بالمتهم ليكشف عن تفاصيل الاتهامات التي وجهت له وما تردد على وسائل التواصل الإجتماعي.

ويقول إسماعيل خلف مهني، عامل باليومية بالمحاجر:" لدى من الأشقاء 4 من بينهم «حسن» و«نادية» وهو الاسم الحقيقي لفادية، واثنين آخرين سيدات وامتلك من مساحة هذا المنزل 60 مترا، وشقيقي حسن يمتلك 60 و 3 شقيقات جميعهن يمتلكن 60 مترا بإجمالي 180  مترا".

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ويضيف :"نادية أو المعروفة إعلاميا بـ فادية من مواليد شهر يوليو لعام 1964، تزوجت منذ صغرها من شاب وأحبته كثيرا وتوجهت معه لمنزل العائله الكائن بقرية طوخ الخيل المجاورة لنا، مده زواجهم لم تطول أكثر من 8 أشهر فقط، ارتبطت به كثيرا وذات يوم، قام بنزول إلى بحر اليوسفي الكائن أمام منزلهم فغرق أثناء الاستحمام، من هنا وبدأت معاناة فادية النفسية".

وأوضح إسماعيل، أن أهل زوجها بدأوا في توجيه كلمات لها باللوم مثل "انتي بومة.. انتي فقريه" من هنا بدأت صاحبة العشرين  عاما، في التخلي عن منزل عائلة زوجها المتوفى والتوجه إلى منزل والدها آنذاك قبل وفاة والدها، على حسب رواية شقيقها. 

ويضيف :"عانت فادية في ذلك التوقيت من مرض نفسي، وقمت أنا ووالدي باصطحابها إلى مستشفى الطب النفسي وحالتها النفسية استوجبت أن تحجز في المستشفى فرفضت فاصطحبناها إلى المنزل".

وأشار إلى أن قبل وفاة والدها حاولت "فاديه"  الهروب من المنزل 3 مرات وكونها سيدة فكانت مطمعا لأي شخص في الشارع بالإضافة إلى حالتها النفسية السيئة فتوجب  على أن تقيم معي في المنزل دون الخروج إلي الشارع خوفًا على عرضنا وشرفنا.

وكذب شقيقها ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بأن تم حبسها في الغرفة التي ظهرت في الفيديو لمدة 22 عاما قائلا : «أختي مش محبوسة اختي عايشة معانا في البيت وبتاكل من اللي بياكلوا منه ولادي وبيتي.. احنا ناس عايشة علي قد حالنا معندناش بلاطه في البيت، اختي اللي بيقولوا عليها محبوسة من 22 سنة انا بيتي موجود في البلد ومبنى من 14 سنة بس».. على حد تعبيره.

وحول ما قاله عنه جاره في المنزل في الفيديو «أن شقيقها لم يطعمها ولم يرعاها»، علل خلف قائلا: بيني وبين جاري خلافات جيره من فترة طويلة، ولا اقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أدعي على كذاب وشوه صورة شقيقتي بهذا الشكل.
عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة
عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة
عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة
عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة
عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة
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