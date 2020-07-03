إنسان طيب ورائع .. عمرو سعد ينعى محمود جمعة بكلمات مؤثرة

وكتب عمرو سعد على الصورة " كنت باحضر لمسلسل من اخراج الاستاذ ابراهيم فخر اللي عرفني بالأستاذ محمود جمعة وعمل دور صغير في المسلسل لأول مرة في عمر الستين وجهة المصري الشقيان المنحوت كان لافت ليا وطيبته وموهبته ومن ساعتها انشغلت بيه وتقريبا لم يفارق أعمالي ... "

واضاف " اتشرفت بيك يا عم محمود وكنت ممثل جميل تحتاجه الدراما قوي وانسان طيب ورائع ونموذج للاب اللي كان بيجتهد علشان أولاده في صمت الله يرحمك ويكرمك وينور آخرتك يا راجل يا طيب ".

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وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الجمعة عن وفاة الفنان محمود جمعة، داخل مستشفى بنها الجامعي.





وكان الفنان محمود جمعة، قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ودخل إثرها في غيبوبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية.





يذكر أن آخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.



