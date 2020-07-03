AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنسان طيب ورائع .. عمرو سعد ينعى محمود جمعة بكلمات مؤثرة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:13 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان عمرو سعد  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة للفنان الراحل محمود جمعة ينعاه بعد وفاته. 

وكتب عمرو سعد على الصورة " كنت باحضر لمسلسل من اخراج الاستاذ ابراهيم فخر اللي عرفني بالأستاذ محمود جمعة وعمل دور صغير في المسلسل لأول مرة في عمر الستين وجهة المصري الشقيان المنحوت كان لافت ليا وطيبته وموهبته ومن ساعتها انشغلت بيه وتقريبا لم يفارق أعمالي ... " 

واضاف " اتشرفت بيك يا عم محمود وكنت ممثل جميل تحتاجه الدراما قوي وانسان طيب ورائع ونموذج للاب اللي كان بيجتهد علشان أولاده في صمت الله يرحمك ويكرمك وينور آخرتك يا راجل يا طيب ".

اقرأ أيضا :

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الجمعة عن وفاة الفنان محمود جمعة، داخل مستشفى بنها الجامعي.

وكان الفنان محمود جمعة، قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ودخل إثرها في غيبوبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية.

يذكر أن آخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تترات المسلسلات تتنافس على نسب مشاهدة اليوتيوب

عمر كمال يوجه رسالة لـ هانى رمزى.. شاهد

ابنة إبراهيم يسري تغني بنت الجيران.. ونهال عنبر: موهبة جميلة زي باباها الفنان

وفاة الفنان محمود جمعة

الله يرحمه.. سيمون تنعى الفنان الراحل محمود جمعة

سليمان عيد ينعى محمود جمعة: اللهم ارحمه واغفر له

ترشيحاتنا

للوقاية من كورونا.. رسالة جديدة على فيسبوك وإنستجرام تنبهك لارتداء الكمامة

افتتاح أول فندق من الذهب الخالص في العالم وهذا ثمن الليلة الواحدة.. صور

الزيات: 4 شهداء من الجيش الأبيض اليوم.. والإجمالي 114 منذ جائحة كورونا

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

كريم بامبو يعتذر عن إجراء مسحة كورونا داخل النادي

بشروط.. الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

الصحة العالمية تتوقع ظهور نتائج تجارب لقاح كورونا خلال أسبوعين

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

القبض على دينا مراجيح بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب عبر التيك توك

عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان إلى طرابلس

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

شفاء الإعلامى حسام حداد من فيروس كورونا

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

قضية جديدة.. النيابة العامة تحيل سما المصري للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة .. رانيا ملاح تثير الجدل بـ فستان أسود شيفون

8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى

سر الخلطة.. طريقة عمل بطاطس كرسبي