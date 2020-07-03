AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

غلق مسجد الحسين.. 3 أئمة و14 عاملا يمثُلون للتحقيق أمام الوزارة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:08 م
غلق مسجد الحسين..
غلق مسجد الحسين.. 3 أئمة و14 عاملا تحقق معهم الوزارة
Advertisements
محمود ضاحي
طالبت وزارة الأوقاف جموع المصلين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية للصلاة في المساجد من ارتداء الكمامات والتباعد بين المصلين والوضوء في المنازل واستخدام الكحول، حتى لا تضطر لغلق المساجد مرة أخرى خوفا من انتشار فيروس كورونا خاصة بعد إغلاقها مسجد الحسين مساء اليوم.


وقررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.


وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبي آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية. 


وطالبت جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف ببذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة  الإدارية والقانونية ، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة ، عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.

أوضحت وزارة الأوقاف أن أحد محبي آل البيت جلس على عتبة الإمام الحسين بعد أداء صلاة العصر في المسجد اليوم الخميس، ثم بدأ في إنشاد عدد من الأبيات في مدح آل البيت والذي تسبب في تجمع  المصلين حوله مرددين خلفه.


وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي لاقى رواجا كبيرا، حيث رصدت غرفة عمليات الوزارة ما حدث فقررت غلق المسجد فورا وتحويل الأئمة والعاملين للتحقيق.



أكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف أن غلق مسجد الحسين نتيجة لعدم التزام رواد المسجد بالاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الوزارة، منعا لتفشي فيروس كورونا والتي أهمها ضرورة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات.


وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزير قرر إحالة جميع الأئمة للتحقيق نتيجة عدم مراعاة الاجراءات والتشديد على هذه الاجراءات، وتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج  عدد من المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن تعليق العمل فى مسجد الإمام الحسين، لحين وضع ضوابط وتدابير لحماية صحة المصلين والرواد، جاء على خلفية سلبيات من الرواد والتقصير من بعض العاملين، وتابع:" الحفاظ على صحة الإنسان تأتى فى مقدمة الأولويات".

 

وأضاف "طايع " أن بعض المواطنين كانوا يقبلون الجدران وهذا عمل محمود فى غير وقت جائحة كورونا،وتابع:" هذه الجدارن تحتاج إلى تطهير خاصة وأنه من الممكن أن يكون أحد المقبلين حامل لفيروس كورونا وهو ما يهدد صحة الإنسان الذى يأتى بعده ويقوم بتقبيل الجدران".


وشدد "طايع"، على أن وزارة الأوقاف تعلم المكانة التى يحظى بها مسجد الإمام الحسين فى قلوب الجميع على مستوى، ولذلك جميع العاملي  سيمثلون أمام التحقيق من أجل الوقوف على المقصر من تطبيق العقاب عليه، وتابع:"هناك 3 أئمة و 14 عامل والجميع سيتم التحقيق معهم".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

تقصير وعدم التزام.. الأوقاف تكشف تفاصيل غلق مسجد الحسين

تحذير جديد.. "الأوقاف" تناشد المصلين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

التفاصيل الكاملة لإغلاق مسجد الحسين

غلق مسجد الحسين.. الأوقاف ترصد فيديو لزحام المصلين.. إحالة جميع العاملين للتحقيق.. وتعليق الصلاة به حتى إشعار آخر

جابر طايع عن غلق مسجد الحسين: الحفاظ على صحة الإنسان في مقدمة الأولويات

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع تراوري

الأهلي يتسلم ملعب السلام في النصف الثاني من يوليو

النائب العام يأمربحبس متهمين تنمرا على طفل سوداني .. التحقيقات: سعيا وراء الربح من نسب المشاهدة على التيك توك

أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور

يعادل 150 عامًا من عمر الإنسان.. نفوق القط الأكبر سنا في العالم

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

الصحة العالمية تتوقع ظهور نتائج تجارب لقاح كورونا خلال أسبوعين

5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة

القبض على دينا مراجيح بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب عبر التيك توك

عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان إلى طرابلس

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

شفاء الإعلامى حسام حداد من فيروس كورونا

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

قضية جديدة.. النيابة العامة تحيل سما المصري للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة .. رانيا ملاح تثير الجدل بـ فستان أسود شيفون

8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى

سر الخلطة.. طريقة عمل بطاطس كرسبي