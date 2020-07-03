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رياضة

تقارير: أولمبياكوس يشتري محمد النني من أرسنال في هذه الحالة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة، إلى وجود اهتمام من نادي أولمبياكوس اليوناني، للتعاقد مع محمد النني لاعب نادي ارسنال الإنجليزي والمعار لصفوف نادي بشكتاش.

وذكرت صحيفة الصباح التركية، أن مساعي نادي بشكتاش في الحفاظ على النني ستواجه أزمة كبيرة، في ظل اهتمام نادي أولمبياكوس اليوناني بضم اللاعب من ناديه ارسنال.

وأشارت الصحيفة أنه في حالة بيع محمد كمارا لاعب نادي أولمبياكوس، فأن النادي اليوناني سيلجأ لخيار التعاقد مع النني من ناديه ارسنال الإنجليزي.

يذكر أن نادي أولمبياكوس قد توج مؤخرًا بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم، ويلعب لصفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا على سبيل الإعارة من سبورتينج براغا البرتغالي.

وكان النني قد تمت إعارته مطلع هذا الموسم لنادي بشكتاش، من ناديه ارسنال الإنجليزي.
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