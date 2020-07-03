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فن

أحمد السبكى يهنئ شيكو بعيد ميلاده الــ 40

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:48 م
السبكي، شيكو، هشام
السبكي، شيكو، هشام ماجد
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محمد بدران
هنأ المنتج السينمائي احمد السبكي، صديقه النجم شيكو بعيد مولده الأربعين اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام"


ونشر احمد السبكي صورة بصحبة شيكو وهشام ماجد وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد يا Chicoooooo ❤️🎈🎉"


وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم منهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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