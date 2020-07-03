AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"السياحة والآثار" تهيب بالمواطنين الالتزام بضوابط زيارة قصر البارون

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:09 م
قصر البارون
قصر البارون
Advertisements
محمد الاسكندرانى

تهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين الراغبين فى زيارة قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة، ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التى وضعتها الوزارة لتنظيم عملية زيارة القصر.

وأشار الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن هذه الضوابط تأتى في ضوء حرص الوزارة على ضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين وذلك ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الوزارة تعتذر لكافة المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ زيارة القصر اليوم، لافتا إلى أن القصر يشهد إقبالا كبيرا من الزائرين منذ افتتاحه للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم بيع جميع تذاكر الزيارة التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار اليوم لدخول القصر والتي بلغت ٩٠٠ تذكرة.


تجدر الإشارة إلى أنه نظرا لرغبة عدد كبير زيارة القصر، قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتي السادسة مساء بدلا من الرابعة مساء، بالإضافة إلى اصدار ٩٠٠ تذكرة فقط يوميا كحد أقصى حتي منتصف يوليو الجاري بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، علي أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة الي ٧٠٠ تذكرة يوميا كحد اقصي بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المعتادة من ٩ صباحا و حتي ٤ مساء.


وقد تم تحديد الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى٤٥ دقيقة. 


وقد بدأ قصر البارون امبان فى استقبال زائريه اعتبارا من الثلاثاء الماضى الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٠،وذلك بعد أن قام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه رسميا يوم الاثنين الماضى بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لانقاذ وترميم القصر وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة. 


بُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل افتتاحه .. وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون بعد انتهاء ترميمه

وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات الأخيرة لترميم قصر البارون إمبان

20 صورة ترصد التطويرات الأخيرة ل قصر البارون إمبان

قصر البارون يستقبل زائريه ابتداءً من الغد.. تعرف على مواعيده

بسبب الإقبال الشديد.. مد فترة استقبال الزوار بقصر البارون حتى 6 مساءً..فيديو

فى أول يوم.. صدى البلد يرصد أجواء فتح قصر البارون أبوابه للزائرين.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره.. صلاح عبدالله ينعى محمود جمعة

مصطفى بكري: اللواء محمد العصار قدم دورا تاريخيا فى 30 يونيو

بعد إنهاء ملف فايلر.. مهمة جديدة لمرتجي وأمير في الأهلي

الصورة بـ 50 جنيه .. تعرف على سبب القبض على دينا مراجيح

أنا مش كافر بس الجوع كافر.. الانتحار فقرا يهز أركان بلاد الأرز

دفن الفنان محمود جمعة فى مقابر العائلة ببنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصاب بـ كورونا يوجه رسالة مؤثرة وتحذيرًا قبل وفاته بيوم واحد

على طريقة هوانم زمان.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة أنيقة سوداء |شاهد

بـ هوت شورت جينز.. رزان مغربي تتألق بإطلالة جذابة