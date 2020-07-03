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رياضة

4 قرارات حاسمة من مرتضى منصور | رسالة خاصة لـ جماهير الزمالك وتطورات قضية نادي القرن

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:32 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
عقد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، اجتماعا رسميا، مع نجوم ورموز النادي السابقين والحاليين، للحديث عن ومناقشة بعض الامور الخاصة بالنادي، حيث أعلن- عقب انتهائه- عن بعض القرارات المهمة. 

وأعلن مرتضي منصور، خلال الاجتماع، انه قرر إزالة أسماء بعض رموز النادي من منشآت النادي؛ لعدم حضورهم الاجتماع، على الرغم من أنه أرسل لهم دعوة.


وشدد مرتضى على أنه سيتم إزالة أسماء "حسن شحاتة، وأشرف قاسم" من الحدائق، معبرا عن استيائه من حازم امام وأيمن يونس، لعدم حضورهما أيضا.


كما أعلن مرتضى منصور أنه يرحب بفتح صفحة جديدة مع مجموعة الوايت نايتس، طالما ستكون في صفوف جماهير القلعة البيضاء.


وقال مرتضى منصور: "نفتح صفحة جديدة مع الوايت نايتس، ومن يريد العودة لصفوف الجماهير وتشجيع الكيان نرحب به".


بينما جاء ثالث قرار مرتضى منصور بـ عقد  اجتماع كل  شهر مع المسئولين عن الجروبات الزملكاوية لمناقشة كيفية دعم النادي والفريق.


كما زف بشري سارة لـ جماهير النادي بشأن مقر النادي الجديد في 6 اكتوبر وأكد "من يروج لـ سحب أرض النادي بمدينة السادس من اكتوبر كاذب، فهناك شركة كبيرة وطنية تولت المسئولية لإنشاء فرع النادي والاستاد".


ووجه مرتضى منصور رسالة خاصة لـ جماهير النادي  بأنها الداعم الأكبر لمجلس الإدارة والنادي طوال الفترة الماضية، وطالبهم بالإستمرار في الدفاع عن كيان الزمالك العظيم.


اما بشأن قضية لقب نادي القرن فأكد "سنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهزا خلال أيام من أجل إرساله لهم، ولو حكمت المحكمة بأحقيتنا في اللقب أو حتى لم يحكم؛ ستظل اللافتة".


وأضاف رئيس الزمالك: "نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع ، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك وسيكون يوم 9-7 هو يوم الإحتفال السنوي بلقب نادي القرن".
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