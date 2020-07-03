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تعليم

عميد تربية عين شمس: نتبع 7 طرق بالكلية لمكافحة الغش

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:56 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان هناك وسائل متعددة لمكافحة الغش بالامتحانات يتم تطبيقها بالفعل في الكلية.

وأشار إلى من أهم تلك الطرق، ما يلي:

- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.

- تطبيق لوائح وقوانين تنظيم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.

- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.

- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الاولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.

- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على أعمال الامتحانية.

- تشكيل لجنة عليا للامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.

- تعميم النشرات والاعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث .. وغيرها.

وأضاف عميد تربية خلال تصريحاته لصدي البلد إنه لا بد من تعظيم دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية المختلفة في زيادة الوعي المجتمعي بسلبيات الغش وضرره على الإنسان والمجتمع، على أن يتم ذلك بدون توجيه مباشر قدر الإمكان حتى لايفقد الهدف منه.
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