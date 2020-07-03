عميد تربية عين شمس: نتبع 7 طرق بالكلية لمكافحة الغش

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان هناك وسائل متعددة لمكافحة الغش بالامتحانات يتم تطبيقها بالفعل في الكلية.





وأشار إلى من أهم تلك الطرق، ما يلي:





- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.





- تطبيق لوائح وقوانين تنظيم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.





- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.





- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الاولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.





- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على أعمال الامتحانية.





- تشكيل لجنة عليا للامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.





- تعميم النشرات والاعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث .. وغيرها.



